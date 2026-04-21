Case e sportello informativo L’integrazione trova nuovi servizi

A Tavernelle di Panicale il welfare locale si rafforza con nuovi servizi dedicati alla comunità, concentrandosi su due fronti principali: il supporto all’integrazione e la tutela del diritto all’abitare. Sono stati avviati case e uno sportello informativo per offrire assistenza concreta e rispondere alle necessità di residenti e famiglie. Questi interventi puntano a migliorare l’offerta di servizi sociali nella zona, rafforzando la presenza di strutture di supporto.

Il welfare locale a Tavernelle di Panicale riparte da una doppia risposta alle esigenze della comunità: il sostegno all’integrazione e il diritto all’abitare. Da ieri, la frazione è diventata il perno di una nuova strategia di servizi ai cittadini con l’attivazione, presso la delegazione comunale, di uno sportello informativo dedicato agli stranieri regolarmente soggiornanti. Il servizio, ad accesso libero, è strutturato per fornire supporto tecnico e burocratico su nodi cruciali quali la legislazione sul soggiorno, l’assistenza sanitaria, l’orientamento scolastico e la ricerca attiva di occupazione. Gli uffici saranno operativi il mercoledì (10-13) e il venerdì (9-12), ponendosi come un presidio concreto per facilitare l’autonomia e l’inclusione sociale attraverso la corretta gestione delle pratiche amministrative.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case e sportello informativo. L’integrazione trova nuovi servizi Notizie correlate Rivoluzione Polis: nuovi servizi anagrafici e previdenziali direttamente allo sportelloL’ufficio postale di San Michele di Serino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Servizi più accessibili a Predappio: nuovi orari per lo Sportello unicoA partire dal primo aprile cambiano gli orari di apertura al pubblico dello Sportello unico di Predappio, situato in via Trieste 4. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Case e sportello informativo. L’integrazione trova nuovi servizi; Pasti, sportelli di sostegno e ascolto. Nasce la mensa sociale di Vigne Nuove; A Rodi Garganico apre uno sportello antiviolenza: il nuovo punto nella Casa della Comunità - FoggiaToday; Inaugurata l’Agenzia Casa, sportello integrato per la presa in carico sull’Abitare. Villa Gordiani, caos case popolari: aperto uno sportello informativoAcquistare o non acquistare la casa popolare dove risiedo? Potremmo dire che questo è il dilemma che attanaglia, ormai da qualche settimana, molti cittadini che risiedono negli oltre 1065 alloggi di ... romatoday.it Case popolari, bando in 9 Comuni. Sportello itinerante per le domandeCase a costi calmierati per le fasce deboli. Si è aperto un nuovo bando per l’assegnazione di alloggi popolari nei Comuni del distretto sociale Sud-Est Milanese che comprende Carpiano, Cerro al Lambro ... ilgiorno.it Spiagge paradisiache, case che rimandano a una storia millenaria e colori vivaci: è considerata la meta ideale per l’estate 2026, con cene a meno di 10 euro e birre a 2, davanti a un panorama davvero mozzafiato e ancora lontano dall’overtourism. - facebook.com facebook La scrittrice Springora: «Il caso Grasset Bolloré vuole trasformare le sue case editrici in officine di propaganda» x.com