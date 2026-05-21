Lo sport continua a rappresentare uno dei principali interessi per gli italiani, con l’86% della popolazione che segue almeno una disciplina sportiva. Tra queste, il calcio si conferma come il più seguito, mantenendo una posizione dominante rispetto ad altri sport. La passione per gli eventi sportivi coinvolge diverse fasce di età e provenienze, dimostrando la capacità dello sport di unire le persone attraverso un linguaggio condiviso. I dati confermano l’affinità degli italiani con il mondo dello sport e la sua diffusione nel tempo libero.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo sport resta uno dei principali catalizzatori di attenzione da parte degli italiani, un linguaggio universale. Lo dimostra una ricerca di Obe – Osservatorio Branded Entertrainment, in collaborazione con Ipsos e Doxa, presentata oggi nella sede di Sky a Milano. L’86% segue almeno uno sport, una percentuale che sale al 91% per quanto riguarda i maschi dai 18 ai 65 anni: per l’41% della popolazione lo sport resta “una forma di intrattenimento irrinunciabile”, mentre solo il 9% non risulta interessato.?La top five complessiva delle varie discipline vede il calcio (56%) davanti al tennis (40%, ovviamente trainato dal fenomeno Sinner), alla pallavolo (27%) e a nuoto e atletica (26%). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sport linguaggio universale, 86% italiani ne segue almeno uno: calcio sempre avanti

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