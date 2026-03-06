Giornata Internazionale della donna a Monte Sant' Angelo appuntamento con sport cultura solidarietà e percorsi educativi

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Monte Sant’Angelo organizza una serie di eventi dedicati a sport, cultura, solidarietà e percorsi educativi. Il Comune, tramite l’Assessorato al Welfare, ha promosso un calendario di iniziative che si svolgono nel contesto del programma ‘Monte Sant’Angelo Città’. La giornata si concentra sul riconoscimento dei diritti e sulla valorizzazione delle donne.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di empowerment nelle scuole, la città propone appuntamenti che uniscono comunità, sensibilizzazione e partecipazione attiva. “L’8 marzo non è una ricorrenza da celebrare con un solo gesto - dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo - è un impegno quotidiano che si costruisce con azioni, alleanze e scelte concrete - dalla cultura alla scuola, dallo sport al welfare. Monte Sant’Angelo vuole essere una comunità che riconosce valore, voce e spazio alle donne, ogni giorno dell’anno”. “Abbiamo voluto un programma che parlasse a tutti - sottolinea l’assessora al Welfare, Lea Basta - cittadini, famiglie, giovani, scuole e associazioni – perché il cambiamento si fa insieme. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Oltre l’8 marzo, percorsi di parità, cultura e partecipazione a Bomporto in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Giornata internazionale della donna: ad Ancona primo appuntamento con la storia di Alfonsina CorridoraANCONA - Prendono avvio il 6 marzo con un evento al Cinema Italia gli appuntamenti 2026 dedicati alla Giornata internazionale della donna, realizzata...

Una selezione di notizie su Giornata Internazionale della.

Tutti gli appuntamenti per la Giornata Internazionale della DonnaDecisamente eclettiche e coinvolgenti sono le iniziative organizzate ad Asti e nei Comuni della provincia per celebrare la Giornata Internazionale della Donna che ricorre domenica 8 marzo. Tra momenti ... gazzettadasti.it

Giornata internazionale della donna: sul tetto della sede della Cisl svettano parole e dirittiLa Cisl di Grosseto celebra la Giornata internazionale della donna con dei cartelloni speciali: ecco cosa c'è scritto ... grossetonotizie.com