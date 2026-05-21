Il giovedì 21 maggio offre un ricco palinsesto sportivo visibile sia in televisione che in streaming. Tra gli eventi principali ci sono le partite e le qualificazioni del Roland Garros nel tennis, le tappe del Giro d’Italia nel ciclismo, e le competizioni europee di karate e tiro con l’arco. Sono previsti diversi orari di trasmissione per ciascuna disciplina, permettendo agli appassionati di seguire in diretta le prove di giornata. La programmazione copre varie modalità di visione, tra canali televisivi e piattaforme online.

Oggi, giovedì 21 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA e le qualificazioni del Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, il karate con gli Europei, il tiro con l’arco con gli Europei, e tanto altro ancora. L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la dodicesima tappa, che prevede la partenza da Imperia e l’arrivo a Novi Ligure dopo 175 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.15, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.26. Nell’ ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare nel quarto match dalle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 21 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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