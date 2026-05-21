Giovedì 21 maggio propone un calendario ricco di eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Tra le discipline in programma ci sono il tennis con le qualificazioni del Roland Garros e i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia, il karate e il tiro con l’arco, entrambi con gli Europei in corso. Gli appassionati potranno seguire le competizioni in vari orari, con dettagli sui programmi disponibili sui canali e piattaforme digitali dedicate.

Oggi, giovedì 21 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA e le qualificazioni del Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, il karate con gli Europei, il tiro con l’arco con gli Europei, e tanto altro ancora. L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la dodicesima tappa, che prevede la partenza da Imperia e l’arrivo a Novi Ligure dopo 175 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.15, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.26. Nell’ ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare nel quarto match dalle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 21 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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