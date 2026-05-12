Jesi il calcio torna in scena | Rivera e Tardelli al premio Cesarini

A Jesi si svolge una cerimonia dedicata al calcio con la partecipazione di due leggenda del calcio italiano. Tra i presenti, ci sono Rivera e Tardelli, che saranno protagonisti dell’evento. Durante la serata, verrà assegnato anche un premio a un calciatore attualmente in corsa, che ha segnato un gol recentemente. La manifestazione richiama l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con numerosi ospiti e momenti di celebrazione sportiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono le leggende del calcio che parteciperanno alla cerimonia?. Quale calciatore in corsa per il premio ha segnato recentemente?. Come si intrecciano il mondo del business e quello dello sport?. Perché il premio celebra proprio chi segna nei minuti finali?.? In Breve Summit World Wide Business il 25 maggio con Francesco Acquaroli e Carlo Ciccioli.. Cerimonia ufficiale martedì 26 maggio ore 16:00 con talk show e cena di gala.. Presenza di Marco Simone, Alessio Tacchinardi, Giuseppe Giannini e Massimo Carrera all'Hotel Federico II.. Premio dedicato ai calciatori che segnano negli ultimi minuti, come il romanista Malen.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi, il calcio torna in scena: Rivera e Tardelli al premio Cesarini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Premio Cesarini 2026, parata di campioni a Jesi per l'undicesima edizione: attesi Gianni Rivera e Marco Tardelli Leggi anche: Renato Cesarini: il campione che creò la mitica Zona Cesarini Argomenti più discussi: Rivera e Tardelli al 'Premio Cesarini' 2026; Basket, A2: la VL Pesaro si gioca quasi tutto in Gara 2 con Rimini; Premio Cesarini 2026, anche Rivera e Tardelli a Jesi: il comunicato; Premio Cesarini 2026: il 26/05 tanti campioni a Jesi. Premio Cesarini 2026, a Jesi arrivano Rivera, Tardelli e tante stelle del calcioSi terrà il 25 e 26 maggio al Centro Congressi dell'Hotel Federico II di Jesi l'11ª edizione del Premio Renato Cesarini, dedicato al celebre calciatore nato a Castellaro di Senigallia (Ancona), noto p ... ansa.it