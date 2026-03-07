Pisa cadavere trovato lungo la sponda dell' Arno a Santa Croce

A Pisa, un cadavere è stato rinvenuto lungo la sponda dell'Arno a Santa Croce. Le forze dell'ordine hanno sequestrato il corpo e avviato le indagini preliminari. Nei prossimi giorni sono previsti gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Il cadavere di un uomo, di età sui 50 anni, è stato recuperato sulla sponda del fiume a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, da una squadra dei vigili del fuoco. Il corpo era stato avvistato da un passante, in corrispondenza del ponte della strada provinciale 44. Una volta riportato a terra, il cadavere si presentava in avanzato stato di decomposizione: tra le ipotesi, quella che possa trattarsi di un suicidio, ma saranno gli accertamenti medico-legali in programma nei prossimi giorni a fornire maggiori dettagli agli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per l'identificazione e i rilievi., Secondo quanto... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pisa, cadavere trovato lungo la sponda dell'Arno a Santa Croce Arezzo: uomo scomparso trovato cadavere in Arno a Santa MamaI Carabinieri hanno effettuato una prima ricerca individuando in zona Santa Mama il cappotto ed il cappello dello scomparso, in prossimità del fiume... Tragedia lungo l’Arno: trovato senza vita l’uomo scomparso in zona Santa MamaIntervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi per una persona scomparsa nel territorio aretino.