Grosseto inaugurata piazza della Palma riqualificata | intervento da 1,1 milioni di euro

Ieri mattina a Grosseto è stata ufficialmente aperta al pubblico la piazza della Palma, recentemente riqualificata con un investimento di 1,1 milioni di euro. L'intervento ha coinvolto lavori di ristrutturazione e miglioramento degli spazi pubblici, che sono stati consegnati alla cittadinanza dopo un periodo di lavori. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato all'evento.

GROSSETO – È stata inaugurata ieri mattina (22 aprile) la nuova piazza della Palma, restituita alla città al termine di un importante intervento di rigenerazione urbana dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, finanziato nell’ambito del programma PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare). Un’opera significativa che si inserisce nel più ampio percorso di rilancio del centro storico e che rappresenta un risultato concreto dell’azione amministrativa, volto a migliorare la qualità degli spazi pubblici e della vita urbana. “Questa riqualificazione restituisce a Grosseto un’area completamente riordinata e più accessibile – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – pensata per essere vissuta dai cittadini e per valorizzare il contesto urbano del centro storico.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Grosseto, inaugurata piazza della Palma riqualificata: intervento da 1,1 milioni di euro Notizie correlate Ex colonia di Renesso, inaugurata la nuova foresteria: intervento da 350mila euroA Savignone, il sindaco Bigotti: "Il nostro sogno è riqualificare anche la storica colonia, destinandola a residenza per anziani autosufficienti in... Palermo riqualificata: 13 milioni di euro per un parco urbano tra le stazioni Lolli e Notarbartolo.Palermo: Un Polmone Verde tra le Stazioni, 13 Milioni di Euro per Riconnettere la Città Palermo si prepara a una trasformazione urbana significativa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grosseto, inaugurata piazza della Palma riqualificata: intervento da 1,1 milioni di euro; Grosseto, i giovani spediscono cartoline al futuro: inaugurata la panchina dell’ascolto; Inaugurata la Biblioteca dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto; Taglio del nastro. Progetto Pinqua finito. Ora un’area riordinata e con zone verdi. Inaugurata piazza della Palma: riqualificazione da 1,1 milioni di euro per il centro storicoGrosseto. È stata inaugurata questa mattina la nuova piazza della Palma, restituita alla città al termine di un importante intervento di rigenerazione urbana dal valore complessivo di 1.100.000 euro, ... grossetonotizie.com Inaugurata la nuova Piazza della Palma: così rinasce il cuore di GrossetoGrosseto riabbraccia ufficialmente Piazza della Palma. È stata inaugurata questa mattina l’area restituita alla città dopo un profondo intervento di rigenerazione urbana dal valore complessivo di 1.10 ... corrieredimaremma.it Giornata mondiale della creatività e dell'innovazione: a Grosseto un confronto sull'intelligenza artificiale - #IlGiunco - facebook.com facebook