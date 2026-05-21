Spiato il procuratore capo Giovanni Bombardieri | scattano le perquisizioni a Torino

Nella capitale piemontese sono state avviate ispezioni nei confronti di un procuratore capo, coinvolto in un’indagine riguardante intercettazioni illegali. Secondo quanto riferito, il magistrato sarebbe stato oggetto di un’attività di sorveglianza tramite il suo computer. Le autorità hanno disposto perquisizioni presso alcuni uffici e stanno verificando eventuali connessioni tra le intercettazioni e altre indagini in corso. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulla tutela della privacy delle figure giudiziarie.

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