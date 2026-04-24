La procura di Pavia ha inviato un magistrato a Milano per seguire da vicino la fase finale dell’indagine sul delitto di Garlasco. Sul tavolo degli inquirenti si trova anche la revisione del processo a un imputato, al centro di recenti controversie. La conclusione dell’inchiesta si avvicina, mentre i dettagli delle indagini vengono esaminati dagli investigatori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati o sui passaggi successivi.

La discussa nuova indagine sul delitto di Garlasco sta per giungere a un passaggio decisivo. A quanto scrivono Repubblica e Corriere della sera, la Procura di Pavia chiuderà l’inchiesta nelle prossime settimane, mettendo a disposizione delle parti il materiale che secondo gli inquirenti dimostra la responsabilità di Andrea Sempio nel femminicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007. Al deposito degli atti seguirà con ogni probabilità la richiesta di rinvio a giudizio di Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello di Chiara, Marco, e unico indagato nel nuovo fascicolo. Per i pm pavesi il killer della 26enne è lui, ed è quindi un errore giudiziario la condanna definitiva inflitta all’allora fidanzato Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’inchiesta verso la chiusura: il procuratore di Pavia a Milano dalla pg. Sul tavolo la revisione del processo a Stasi

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