Spezzata in due Tragedia in città morte terrificante | terribile incidente solo 27 anni

Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio, una strada di Milano è stata teatro di un grave incidente che ha coinvolto un motociclista di 27 anni. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiarita, ma si sa che il giovane ha perso la vita a seguito di un impatto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per ricostruire quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ancora sangue sulle strade di Milano. Un altro grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio, causando la morte di un giovane motociclista. Lo schianto è avvenuto in una zona molto trafficata della città e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e della polizia locale. Il dramma si è consumato in pochi istanti. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro, sbalzato dalla sella dopo la collisione. La moto, dopo aver strisciato sull’asfalto per diversi metri, si è schiantata contro un palo della luce spezzandosi in due. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Lo schianto in viale Lunigiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Spezzata in due”. Tragedia in città, morte terrificante: terribile incidente, solo 27 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CATANZARO IN LUTTO: UNA TRAGEDIA IMMANE Oggi ero lì.In silenzio. Davanti a un dolore. Sullo stesso argomento Tragedia in moto: muore a 20 anni in un terribile incidente a CesenaCesena, 24 marzo 2026 – Un ragazzo cesenate di vent’anni ha perso la vita questa mattina pochi minuti dopo le 9 a causa di un incidente stradale che... Leggi anche: Andrea e il terribile incidente in moto: morto a 27 anni, fatale lo scontro con un’auto Leggi la notizia : Due giovani vite spezzate in un tragico incidente. Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino, entrambi di soli 22 anni, sono morti in un drammatico scontro avvenuto ieri sera in Viale Marconi, a Roma. #Tragedia #Incidente #Roma x.com Quella vita spezzata un anno fa. L’altra tragedia sulle due ruoteAncora sangue sulle strade valdarnesi con protagonista un minorenne in sella alle due ruote. Proprio come accadde il 25 giugno 2025 a Lorenzo Bitossi, anch’esso di 17 anni, che nel centro abitato di ... lanazione.it