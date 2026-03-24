Cesena, 24 marzo 2026 – Un ragazzo cesenate di vent’anni ha perso la vita questa mattina pochi minuti dopo le 9 a causa di un incidente stradale che si è verificato in via Calcinaro, avvenuto tra la sua moto Kawasaki e una Fiat 500. Sull’esatta dinamica che ha portato alla tragedia sta lavorando la polizia locale di Cesena, che ha temporaneamente chiuso il tratto stradale in questione per occuparsi dei rilievi del caso. Dai primissimi riscontri, ovviamente ancora tutti da verificare, pare che il giovane stesse guidando provenendo dalla via Cervese e dirigendosi verso Martorano, mentre l’auto, al cui volante c’era una donna che non avrebbe riportato lesioni particolarmente serie in seguito all’urto, proveniva dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in moto: muore a 20 anni in un terribile incidente a Cesena

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