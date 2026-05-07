Andrea e il terribile incidente in moto | morto a 27 anni fatale lo scontro con un’auto

Un incidente grave si è verificato nella giornata di ieri sulla strada provinciale Barberinese, nel territorio di Calenzano, provocando la morte di un giovane motociclista di 27 anni. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro coinvolgeva una moto e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, il ragazzo ha perso la vita. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Calenzano (Firenze), 7 maggio 2026 – Ancora sangue sulla Sp8. La Provinciale Barberinese è stata teatro di un altro incidente mortale che è costato la vita ad un ragazzo giovanissimo, Andrea Piccardi, 27 anni, residente a Prato. Il tremendo impatto si è verificato, intorno alle 17,15, sull’ultimo tratto calenzanese della direttrice prima del collegamento con Prato, precisamente all’incrocio con via di Pagnelle all’altezza del vivaio Toscogarden. La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Calenzano, intervenuta subito sul posto per i rilievi e per la viabilità, ma stando alle prime indicazioni la moto con in sella il giovane viaggiava sulla Sp8 verso l’area del Ponte ai pesci e l’innesto per andare verso Prato, mentre l’auto con cui si è scontrata stava svoltando da via di Pagnelle sulla Barberinese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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