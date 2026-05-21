Dopo undici anni, la città ha accolto nuovamente il passaggio del Giro d’Italia. Alcuni genitori hanno portato i figli per far vivere loro l’esperienza, altri si sono radunati fin dal mattino per assistere al passaggio dei corridori, e c’è anche chi ha assistito per la prima volta alla corsa ciclistica. La giornata ha visto diverse reazioni tra la popolazione locale, accomunate dall’entusiasmo di vedere il Giro attraversare le strade.

C’è chi ha portato i figli per far rivivere un ricordo d’infanzia, altri aspettavano il passaggio dei corridori fin dal mattino, mentre qualcuno vedeva il Giro d’Italia dal vivo per la prima volta. Il ritorno della ’corsa rosa’ a Spezia dopo 11 anni (ultima tappa nel 2015) è stato accolto da una folla di appassionati che si è accalcata lungo tutto il percorso cittadino, trasformando piazza Europa e viale Italia in una festa fatta di colori, musica e attesa: bandiere e palloncini agitati lungo le transenne, cartelloni preparati dai bambini, applausi e cellulari alzati per immortalare il momento. La grande attesa poi il boato della folla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia abbraccia il Giro dopo 11 anni: "Emozione da far rivivere ai figli"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forza capitano. L'abbraccio del team F1 e di tutta la famiglia Sky a Carlo Vanzini

Sullo stesso argomento

Genitori italiani: quasi la metà dà il cellulare ai figli prima dei 10 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo il nuovo rapporto del Censis “Essere genitori oggi.

Barbara Berlusconi: «Da bambina mio padre selezionava quello che guardavamo in tv. Ai miei figli ho vietato il telefono fino ai 16 anni. I social lasciano gli adolescenti troppo soli»Soffermandosi poi sul suo percorso di formazione, Berlusconi ricorda: «Mi sono laureata in Filosofia morale: sono argomenti che mi porto dietro fin...