Terre dei Dogi in Festa degustazioni enogastronomiche spettacoli e tanto altro

Tra pochi giorni, il centro storico di Portogruaro si animerà con Terre dei Dogi in Festa, un evento che ogni anno porta in città numerosi visitatori. Durante la manifestazione si svolgeranno degustazioni enogastronomiche, spettacoli e altre attività rivolte al pubblico. La festa si svolge in diverse piazze e vie del centro, creando un’atmosfera vivace e colorata. Le date e il programma sono stati annunciati dall’organizzazione dell’evento.

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Manca poco a Terre dei Dogi in Festa, l'appuntamento che ogni anno trasforma il centro storico di Portogruaro in un grande palcoscenico a cielo aperto. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio le strade e le piazze della città torneranno ad animarsi con migliaia di visitatori da tutto il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terre dei Dogi in Festa 2026, degustazioni enogastronomiche, spettacoli e tanto altroManca poco a Terre dei Dogi in Festa, l'appuntamento che ogni anno trasforma il centro storico di Portogruaro in un grande palcoscenico a cielo... Leggi anche: In Brianza arriva la festa della colomba: bancarelle, degustazioni gratis e tanto divertimento Temi più discussi: Portogruaro, dal 15 al 17 maggio torna Terre dei Dogi in Festa; Presentata la 19esima edizione della rassegna enogastronomica della Venezia Orientale; Terre dei Dogi in Festa: presentata la 19ª edizione della storica manifestazione di Portogruaro; Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per eventi e manifestazioni. Dal 15 al 17 maggio la rassegna animerà il centro storico con prodotti tipici, vini Doc e Docg, mostre ed escursioni sul Lemene. #Veneto #Venezia #Cultura #Eventi #Turismo x.com Portogruaro, Terre dei Dogi in Festa torna con stand, mostre e sapori localiPORTOGRUARO - Tre giorni nel centro storico tra vini del territorio, prodotti tipici, cultura e iniziative all’aperto. Dal 15 al 17 maggio torna Terre dei Dogi in Festa, la rassegna enogastronomica ... nordest24.it Portogruaro, a maggio torna Terre dei Dogi in Festa: date confermatePORTOGRUARO - È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno di Terre dei Dogi in Festa, la manifestazione che ogni anno anima il centro storico cittadino e richiama visitatori da tutto il ... nordest24.it