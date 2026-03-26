A Jesolo, il centro storico si prepara a ospitare la Festa di Primavera, un evento che prevede mercatini e spettacoli. L’appuntamento segna il ritorno di questa manifestazione tradizionale, che coinvolge commercianti e artisti locali. La festa si svolgerà nel fine settimana, attirando visitatori e residenti per una serie di iniziative all’aperto.

Il centro storico di Jesolo si prepara ad accogliere l’arrivo della bella stagione con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 torna infatti la tradizionale Festa di Primavera, tre giornate dedicate ai colori, ai profumi e all’energia della nuova stagione. Per l’occasione, le vie e le piazze del centro storico si trasformeranno in uno spazio vivace e accogliente, animato da mercatini, intrattenimento e tante proposte pensate per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Durante la manifestazione il pubblico potrà passeggiare tra bancarelle dedicate all’artigianato, alla creatività e ai prodotti enogastronomici, scoprendo sapori e idee legati al territorio e alla stagione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Torna a Jesolo la Festa di Primavera con mercatini e spettacoli

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