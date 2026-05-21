Speranza Usa-Iran sono ore decisive | Il testo di un’intesa è alle fasi finali

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran stanno per concludersi, con fonti ufficiali che riferiscono che un’intesa è ormai alle ultime fasi. Le discussioni si sono concentrate sugli aspetti principali dell’accordo, con incontri che si sono svolti nelle ultime ore per definire i dettagli finali. Le parti coinvolte hanno lavorato intensamente in questi giorni, e le fonti indicano che si sta per arrivare a un risultato concreto. La conclusione dei negoziati potrebbe portare a un nuovo accordo tra i due paesi.

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Un accordo Usa-Iran è in fase di finalizzazione. Mentre Donald Trump e le autorità di Teheran alternano aperture e dure minacce, l'emittente televisiva araba Al Arabiya rivela che sono in corso lavori per limare il testo di un'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente, e l'annuncio potrebbe arrivare «entro poche ore». La tv spiega che il capo dell'esercito pachistano, Asim Munir, valuta di recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Il presidente americano, da parte sua, ripete che «l'Iran ora ci rispetta. Lo finiamo o firmeranno? Vedremo cosa succede, vogliono un accordo disperatamente». Parlando ai cadetti della Coast Guard Academy, il comandante in capo assicura comunque di «non avere fretta», nonostante tutti dicano il contrario facendo riferimento alle elezioni di metà mandato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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