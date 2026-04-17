Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono intense, con scambi di insulti e minacce che continuano a caratterizzare il confronto. Il Pakistan si sta impegnando per mantenere un fragile cessate il fuoco nella regione, mentre gli sviluppi nei prossimi tre giorni potrebbero determinare l’evoluzione della situazione. La regione si trova in una fase cruciale, con le parti coinvolte che monitorano attentamente ogni possibile svolta.

La guerra grande Verso la scadenza della tregua il 21 aprile. Gli Stati uniti allargano la minaccia: «Estenderemo il blocco navale da Hormuz all’Oceano Pacifico» La guerra grande Verso la scadenza della tregua il 21 aprile. Gli Stati uniti allargano la minaccia: «Estenderemo il blocco navale da Hormuz all’Oceano Pacifico» Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. Il Pakistan sta facendo del suo meglio per tenere in piedi un fragile cessate il fuoco mentre Stati uniti e Iran si fronteggiano a suon di insulti e minacce, conferme e smentite. Il blocco navale di Washington sui porti meridionali iraniani ha trasformato il Golfo persico in terreno di conflitto, con ripercussioni che si estendono dal Mar Rosso all’Oceano Pacifico.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Guerra all’Iran, le prossime 72 ore sono decisive

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

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