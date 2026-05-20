Iran-Usa accordo di pace vicino Trump conferma | siamo alle fasi finali

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di essere nelle fasi finali di un accordo con l’Iran, riferendo che le trattative sono quasi concluse. Un portavoce ha dichiarato che si stanno definendo gli ultimi dettagli e che si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Si tratta di un passo importante dopo mesi di negoziati, senza però precisare i contenuti dell’intesa o le modalità di implementazione. La situazione resta in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali.

Queste sono "le fasi finali della questione iraniana. Vedremo cosa succederà. O si raggiungerà un accordo, oppure dovremo prendere provvedimenti un po' drastici, ma speriamo che non accada". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando ai giornalisti, dopo che l'emittente televisiva israeliana Channel 12 ha reso nota una telefonata tra il leader Usa e il primo ministro d'Israele Benjamin Netanyahu, definita "prolungata e drammatica". Nessun dettaglio è trapelato sul soggetto del colloquio, ma Trump ha assicurato che Netanyahu "farà tutto quello che voglio che faccia. È un brav'uomo". A conferma di un'intesa che si sta cercando, oggi il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi si è recato in visita a Teheran, la seconda in meno di una settimana, per colloqui con funzionari iraniani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Usa-Iran, spiragli di pace. Trump: firma prossima settimana

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