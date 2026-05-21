Spellcasters Chronicles chiude dopo pochi mesi | il flop di Quantic Dream racconta la crisi dei giochi gratuiti

Dopo pochi mesi di disponibilità, Spellcasters Chronicles è stato ufficialmente ritirato dal mercato, segnando uno dei casi più rilevanti nel settore videoludico di quest’anno. La decisione di interrompere il gioco arriva in un momento di crescente attenzione alle dinamiche dei titoli gratuiti e alle sfide di mercato che li coinvolgono. La chiusura del titolo si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà per alcune produzioni recenti, vista anche la crisi che ha coinvolto altri giochi di successo.

Spellcasters Chronicles chiude i battenti dopo pochi mesi e diventa uno dei casi più significativi dell’anno videoludico. Quantic Dream, studio conosciuto soprattutto per avventure narrative come Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human, ha deciso di interrompere lo sviluppo del suo ambizioso progetto gratuito multigiocatore. I server resteranno attivi ancora per un periodo limitato, poi il gioco verrà spento definitivamente, mettendo fine a un esperimento che non è riuscito a trovare il pubblico necessario per sopravvivere. La notizia colpisce perché Spellcasters Chronicles non era un piccolo progetto secondario passato inosservato per caso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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