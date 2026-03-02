Spellcasters Chronicles è ora disponibile in Early Access su Steam, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di provarlo. Quantic Dream ha annunciato questo nuovo capitolo, aprendo così le porte a una fase di test e sviluppo del gioco. La versione in accesso anticipato offre l’opportunità di esplorare le prime fasi dell’avventura. La disponibilità si rivolge a chi desidera immergersi nel mondo di Spellcasters Chronicles fin da subito.

Quantic Dream ha aperto nelle scorse ore un nuovo capitolo con l’ingresso di Spellcasters Chronicles in Early Access su Steam, disponibile per i giocatori di tutto il mondo. Spellcasters Chronicles è un gioco free-to-play, action strategy 3v3 a squadre, costruito attorno a combattimenti aerei e alla costruzione strategica dei mazzi. I giocatori possono librarsi sul campo di battaglia, lanciare incantesimi devastanti ed evocare potenti creature e Titani per ribaltare le sorti dello scontro. L’Early Access del gioco rappresenta un Workshop aperto, uno spazio collaborativo in cui i giocatori sono invitati a contribuire attivamente all’evoluzione del titolo insieme al team di sviluppo, come un’esperienza viva e in continua evoluzione, plasmata dal back della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

