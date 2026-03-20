Rocio Morales e Andrea Iannone già in crisi dopo pochi mesi | Il sentimento si sta assopendo

Dopo alcuni mesi di frequentazione, il rapporto tra Andrea Iannone e Rocio Morales sarebbe già in crisi. Secondo fonti vicine alla coppia, il sentimento si starebbe affievolendo e la coppia avrebbe già attraversato momenti di tensione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della crisi, ma le tensioni sembrano evidenti dopo un breve periodo di convivenza.

Dopo alcuni mesi di frequentazione, il rapporto tra Andrea Iannone e Rocio Morales sarebbe già in crisi. Solo lo scorso febbraio erano state diffuse le prime foto ufficiali, mentre ora i gossip parlano di "sentimento che si sta assopendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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