Speciale Weekend gli eventi e le sagre in provincia di Salerno dall' 8 al 10 maggio

Dal 7 al 9 maggio, negli spazi esterni del Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno a Salerno, va in scena l'"Arena degli Etruschi". Tre serate di musica campana a ingresso gratuito (ore 21:00) con Espedito De Marino, Gnut e Francesco Di Bella dei 24 Grana, preceduti da giovani artisti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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