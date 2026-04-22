Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 24 al 26 aprile

Dal 24 aprile al 3 maggio, Auletta organizza la XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco, con un programma che include musica, show cooking con esperti e degustazioni di prodotti locali gestite dagli agricoltori del territorio. Nel fine settimana, a Salerno e provincia si svolgono vari eventi e sagre, offrendo occasioni di intrattenimento e promozione delle tradizioni culinarie locali.

Auletta ospita la XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco dal 24 aprile al 3 maggio. Un ricco programma tra musica, show cooking con esperti e degustazioni tipiche gestite dagli agricoltori locali. L'evento promuove sostenibilità e territorio, ospitando quest'anno anche la showgirl.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 10 al 12 aprileDal 10 al 14 aprile, il centro storico di Pagani ospita la celebre Festa della Madonna delle Galline. Leggi anche: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 13 al 15 febbraio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 15 al 17 aprile; Padova si accende nel weekend: tra eventi, cultura e sapori, tre giorni da non perdere dal 17 al 19 aprile 2026; Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 17 al 19 aprile; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile. Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 15 al 17 aprileTanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana. A Salerno torna la Mostra della Minerva, mentre a Tortorella è tempo della Festa Medioevale Intramoenia. Il Teatro Verdi mette in scena Il ... salernotoday.it Per il weekend del 1° maggio la Ferrovia del Monte Generoso in offerta al 50%La linea che sale alla cima è rimasta aperta per il terzo inverno consecutivo, facendo da pioniera alla destagionalizzazione del Ticino. Ma l'inizio di maggio rimane un appuntamento amato di inizio s ... varesenews.it SPECIALE WEEKEND 25 e 26 aprile. Ecco a voi il Programma della giornata per il prossimo weekend 25 e 26 aprile a CARRISILAND e per tutte le domeniche e giorni festivi per famiglie e privati. Non mancate! facebook