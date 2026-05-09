Flutter Southern Europe & Africa (SEA), che raggruppa diverse aziende tra cui Sisal e Snai, ha annunciato il suo coinvolgimento in iniziative legate allo sport e all’inclusione. Recentemente, la società ha partecipato a un evento dedicato alle Special Olympics Italia, un’organizzazione impegnata nell’organizzazione di competizioni sportive per persone con disabilità intellettive. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio di sostegno e promozione di attività sportive inclusive.

Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars ed è leader nel settore dell’intrattenimento, anche quest’anno sostiene Special Olympics Italia con un programma di iniziative dedicate alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport che si sviluppa in tre ambiti di intervento: sostegno agli eventi sportivi, formazione e partecipazione diretta delle persone di Sisal, Snai e PokerStars. “Lo sport è uno dei modi più concreti e autentici per creare connessioni reali e valorizzare le unicità di ciascuno - sottolinea Serena Di Vita, Sustainability & responsible gaming director di Flutter SEA -.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sport e inclusione, Flutter SEA in campo per Special Olympics Italia

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