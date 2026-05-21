Spariti oltre cinquemila litri di gasolio ma la giustizia non arriva in tempo | fascicolo rottamato per prescrizione
Nella provincia di Perugia, sono stati sottratti più di cinquemila litri di gasolio da diversi mezzi aziendali. Le indagini hanno portato alla creazione di un fascicolo, che però è stato inviato al macero a causa della prescrizione. La vicenda riguarda un furto avvenuto nel corso degli ultimi anni, e le accuse non sono state portate avanti prima che il reato si prescrivesse. La procedura ha comportato la chiusura del caso senza ulteriori sviluppi.
Il furto di oltre cinquemila litri di gasolio dai mezzi di diverse aziende in provincia di Perugia e finisce nel protocollo che manda al macero i fascicoli in prossimità della prescrizione. A finire davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, una banda di quattro albanesi, di età compresa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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