Anzio | 3.400 litri di gasolio esplosivo sequestrati

A Anzio, nel distretto industriale, sono stati sequestrati oltre 3.400 litri di gasolio considerato esplosivo durante una serie di controlli delle forze dell’ordine. L’operazione ha coinvolto agenti e autorità locali che hanno ispezionato diverse aree della zona industriale. Il sequestro si è concluso con il ritiro del carburante e l’avvio delle procedure legali.

Nel distretto industriale di Anzio è scattata una rete di controlli che ha portato al sequestro di oltre 3.400 litri di gasolio non conforme alle norme vigenti. L’intervento, coordinato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma con il supporto tecnico dei chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha messo in luce un rischio concreto per la sicurezza pubblica. Le analisi di laboratorio hanno confermato che il carburante presentava un punto di infiammabilità pericolosamente basso, ben al di sotto della soglia minima di legge fissata a 55 gradi Celsius. La composizione chimica era stata alterata dall’aggiunta di sostanze esterne, rendendo il prodotto instabile e potenzialmente esplosivo anche durante lo stoccaggio o il rifornimento ordinario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Frode e contrabbando di gasolio tra Anzio e Nettuno: sequestrati impianto e 3.400 litriAnzio, 2 marzo 2026 – Controlli sui distributori di carburante nei comuni di Anzio e Nettuno da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma,...

Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel CasertanoA San Marco Evangelista, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici.

Altri aggiornamenti su Anzio 3 400 litri di gasolio esplosivo...

Temi più discussi: Gasolio allungato e rischio esplosione: sequestrato distributore ad Anzio. Fermati 3.400 litri di carburante killer; Frode e contrabbando di gasolio tra Anzio e Nettuno: sequestrati impianto e 3.400 litri; Anzio, gasolio truccato al distributore: sequestro da oltre 3.400 litri, titolare denunciato per frode e contrabbando.

Gasolio adulterato ad Anzio: sequestrati 3.400 litriOltre 3.400 litri di gasolio non conforme sono stati sequestrati ad Anzio dopo controlli che hanno evidenziato parametri fuori norma e un potenziale rischio per ... tecnoandroid.it

Roma, gasolio allungato con benzina, 3.400 litri sequestrati 'Auto a rischio distruzione'Un distributore di Anzio sequestrato per gasolio irregolare e pericoloso; titolare segnalata. Oltre 200 casi simili rilevati a Roma e provincia. auto.everyeye.it

L’urgenza è garantita solo ai residenti del comune di Anzio che siano in situazioni di reale e documentata necessità: • per motivi di salute; • per la partecipazione a concorsi pubblici o gare/appalti pubblici; • per iscrizione a scuole e università; • furto o smarrime - facebook.com facebook