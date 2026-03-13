Sequestrati 64.000 litri di gasolio | smascherata la frode

Due vagoni ferroviari sono stati sequestrati con 64.000 litri di gasolio lungo le strade principali del Friuli-Venezia Giulia. I controlli sono stati effettuati dai Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Udine e Verona, che hanno bloccato i mezzi sospetti durante i controlli di routine. L’operazione ha portato al sequestro del carburante e al fermo dei vagoni coinvolti.

Due vagoni ferroviari carichi di 64.000 litri di gasolio sono stati bloccati dai Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Udine e Verona lungo le principali arterie del Friuli-Venezia Giulia. L'operazione, scattata durante controlli di routine, ha smascherato un tentativo di importazione illecita proveniente dall'Est Europa, dove la documentazione fingeva una destinazione diversa per evadere le accise. Il carico, inizialmente dichiarato come olio lubrificante destinato a un cliente bulgaro, è risultato essere un prodotto chimicamente alterato noto come Designer Fuel, progettato per imitare le caratteristiche del gasolio da autotrazione ma con una composizione pericolosa.