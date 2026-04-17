Cinque colpi di pistola per una rapina | il raid in strada

Da napolitoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, cinque colpi di pistola sono stati esplosi durante una rapina in strada. I carabinieri sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è stato portato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, ferito. La scena si è svolta in un'area pubblica e i dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione.

Nella notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per il ferimento di un 33enne già noto alle forze dell’ordine.L'uomo si era presentato in ospedale perché ferito da 5 colpi di pistola al braccio sinistro, alle gambe e tra schiena e gluteo. Non è in pericolo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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