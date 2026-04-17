Cinque colpi di pistola per una rapina | il raid in strada

Nella notte, cinque colpi di pistola sono stati esplosi durante una rapina in strada. I carabinieri sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è stato portato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, ferito. La scena si è svolta in un'area pubblica e i dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione.

Nella notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per il ferimento di un 33enne già noto alle forze dell’ordine.L'uomo si era presentato in ospedale perché ferito da 5 colpi di pistola al braccio sinistro, alle gambe e tra schiena e gluteo. Non è in pericolo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Spari e sportellate, il video choc dell’assalto in A14 visto dai portavalori: le immagini inedite Notizie correlate Napoli, 33enne ferito da cinque colpi di pistola: “Mi hanno ferito in un tentativo di rapina”Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da cinque colpi di pistola nella notte a Napoli. Leggi anche: Uccise un artigiano a colpi di pistola durante una rapina: niente semilibertà per un 68enne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cinque colpi di pistola per una rapina: il raid in strada; Bari, colpi di pistola in via Dante: ferito un giovane di 22 anni. Secondo agguato in cinque giorni; Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistola; Ferito con 5 colpi di pistola: è al Cardarelli. Non è in pericolo di vita. Bari, colpi di pistola in via Dante: ferito un giovane di 22 anni. Secondo agguato in cinque giorniLa vittima, raggiunta a un polpaccio, è ricoverata al Policlinico. In azione, secondo quanto ricostruito finora, due persone a bordo di uno scooter. Nella ... bari.repubblica.it Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre porta a spasso il caneAlmeno quattro i colpi esplosi, che non gli hanno lasciato scampo. Sul selciato trovati alcuni bossoli. L'uomo, sposato e padre di due bimbe, era incensurato ... today.it Cinque serie tv sci-fi imperdibili tra misteri, mondi alternativi e colpi di scena continui che ribaltano ogni certezza. https://serial.everyeye.it/notizie/non-perderti-5-serie-tv-sci-fi-piene-colpi-scena-871442.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Ech facebook