Un altro uomo nudo semina il panico tra le auto e i passanti | fermato

Un uomo nudo si è aggirato ieri sera in alcune vie di Reggio Emilia, tra viale Simonazzi e zone vicine, causando sconcerto tra automobilisti e pedoni. L’episodio si è verificato poco dopo le 19,30, a circa un mese dal precedente caso che aveva coinvolto una situazione simile nella stessa città. La presenza dell’uomo senza vestiti ha provocato momenti di tensione tra chi si trovava nelle vicinanze.

Reggio Emilia, 24 aprile 2026 – A distanza di un mese dall’episodio che aveva scosso la città, un altro caso si è verificato ieri sera, poco dopo le 19,30: un uomo completamente nudo si aggirava in viale Simonazzi e nelle vie limitrofe, seminando il panico tra le auto e i passanti. Subito è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia di Stato, i carabinieri e i sanitari del 118. L’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e immobilizzato in via Martiri di Cervarolo, vicino all’area verde. È poi stato caricato in ambulanza in via Marzabotto e scortato dalla polizia fino in ospedale, per capire se anche per lui fosse necessario un Trattamento Sanitario Obbligatorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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