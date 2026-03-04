Dà in escandescenza per strada e semina il panico | bloccato

Nella mattinata a Torrette di Mercogliano, un giovane straniero ha dato in escandescenza lungo la strada, aggredendo passanti e automobilisti. La scena ha creato momenti di tensione tra le persone presenti, che si sono trovate a vivere attimi di paura. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per bloccare la situazione e calmare gli animi.

Momenti di tensione nella mattinata a Torrette di Mercogliano, dove un giovane straniero ha aggredito passanti e automobilisti lungo la strada, seminando panico tra chi si trovava in zona. A intervenire sono stati i Carabinieri, che hanno intercettato e fermato il ragazzo nei pressi di un supermercato della frazione. Al momento del fermo, il giovane si trovava in evidente stato confusionale, circostanza che ha reso necessaria anche la presenza di un’ambulanza del 118, intervenuta sul posto per valutarne le condizioni di salute. Le aggressioni, avvenute sulla pubblica via, hanno coinvolto sia i pedoni che si trovavano a transitare nell’area, sia alcuni automobilisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

