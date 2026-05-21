Luciano Spalletti sembra essere in una fase di riflessione riguardo al proprio futuro professionale, considerando anche l’ipotesi di lasciare l’attuale incarico. Nel frattempo, si riaccende il discorso sulla possibilità di un ritorno di Antonio Conte alla guida di una squadra di vertice, dopo aver lasciato l’incarico con un ingaggio considerevole e un passato di risultati di rilievo. Entrambi i nomi sono al centro di voci di mercato che circolano nelle settimane recenti, senza però conferme ufficiali.

Luciano Spalletti è hombre vertical. Non si aggrappa ai contratti. Sta passando la linea Antonio Conte che ha lasciato otto milioni netti sul tavolo di De Laurentiis e se n’è andato dopo un primo e un secondo posto (oltre alla Supercoppa). E sta seriamente pensando di lasciare la Juventus. “L’ombra delle dimissioni” titola La Stampa. È vero che ha appena firmato il rinnovo con la società bianconera ma – come ricorda anche il quotidiano torinese – mai e poi mai si sarebbe aspettato il tracollo proprio sul più bello, quando il traguardo Champions era lì a portata di mano. La Stampa scrive dei tormenti di Spalletti. E a questo punto, ovviamente, ripartiranno i rumors su Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti pensa alle dimissioni, alla Juventus riparte il tormentone Conte?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPALLETTI si prende la CHAMPIONS e la JUVE si tiene VLAHOVIC | Fuoriclasse | DAZN

Sullo stesso argomento

Conte sul tormentone Nazionale: “L’anno scorso negli ultimi tre mesi dicevate che andavo alla Juventus”In conferenza: "Sicuramente è un motivo di lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il Paese, ma voi sapete com’è la mia situazione, siamo...

Padovan sicuro: «Se Spalletti vuole Pellegrini alla Juventus è perché pensa che…»di Redazione JuventusNews24Padovan sicuro: «Se Spalletti vuole Pellegrini alla Juventus è perché pensa che…».

Juventus, il derby decide una stagione: Spalletti pensa alle dimissioni, Comolli verso l’addio e il retroscena su YildizJuventus, il derby decide una stagione: Spalletti pensa alle dimissioni, Comolli verso l’addio e il retroscena su Yildiz ... sport.virgilio.it

Spalletti pensa alle dimissioni? x.com

Juventus, incontro Spalletti-Elkann | Altra rivoluzione in vista: ecco i piani bianconeri (18 maggio 2026)John Elkann pensa a cambiamenti in dirigenza per la Juventus con l'addio di Modesto e un cambio di ruolo per Comolli ... ilsussidiario.net