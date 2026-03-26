Un noto esperto ha affermato che, secondo le sue fonti, se l’allenatore di una squadra di calcio desidera un giocatore di un’altra società, potrebbe averlo fatto con motivazioni legate alle sue preferenze tecniche o tattiche. La notizia si basa su dichiarazioni di un ex calciatore e commentatori sportivi, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte. La vicenda riguarda un possibile trasferimento di un centrocampista.

Padovan sicuro: «Se Spalletti vuole Pellegrini alla Juventus è perché pensa che.». Le dichiarazioni del noto giornalista sul romanista. Il mercato della Juventus continua a far discutere, con diverse piste aperte per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Le attenzioni si concentrano sul centrocampo, dove la dirigenza valuta con estrema cura le opportunità migliori per alzare il livello qualitativo in mezzo al campo. Tra i nomi maggiormente discussi spicca quello di Lorenzo Pellegrini, attualmente in forza alla Roma ma al centro di insistenti voci di trasferimento. L’idea di un nuovo contratto per l’italiano affascina profondamente l’ambiente bianconero, alimentando le analisi degli esperti sulle potenzialità di un simile colpo per il gruppo allenato da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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