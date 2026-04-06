Dopo la vittoria contro il Milan, l’allenatore del Napoli ha affrontato una domanda sulla polemica che lo riguarda, legata alle sue presunte dichiarazioni sull’eventuale passaggio alla nazionale. La questione, alimentata anche da un commento di un dirigente di una emittente televisiva, ha acceso il dibattito tra tifosi e media, ma l’allenatore non si è lasciato sorprendere, mantenendo il focus sulla partita appena disputata.

In conferenza: "Sicuramente è un motivo di lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il Paese, ma voi sapete com’è la mia situazione, siamo concentrati sul Napoli" Napoli's Italian coach Antonio Conte is pictured before the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in Genoa on February 7, 2026. Isabella BONOTTO AFP “Non dimentichiamo che l’anno scorso negli ultimi tre mesi si parlava di me che sarei andato via alla Juventus o sbaglio? Perché poi bisogna sottolineare certe cose. È giusto che i media scrivano e che il mio nome faccia parte di quelli presi in considerazione. Se io fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte sul tormentone Nazionale: “L’anno scorso negli ultimi tre mesi dicevate che andavo alla Juventus”

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Conte: "Scudetto Speriamo in un passo falso dell'Inter. Napoli realista" facebook

#Conte: “Siamo stati bravi a non naufragare quando avevamo tante assenze. Avevo previsto che Politano potesse essere importante entrando nel secondo tempo. Se l’obiettivo del #Milan e della #Juve è entrare in Champions, non capisco perché non possa x.com