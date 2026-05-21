Spalletti-Comolli storia di una rottura annunciata | il tappo è saltato Tutti i retroscena e le crepe

La relazione tra l’allenatore e l’amministratore di un club di calcio si è deteriorata nel tempo, portando a una rottura definitiva. Nei giorni scorsi sono emerse tensioni che hanno portato alla separazione tra le due figure, con ricostruzioni dei retroscena e delle divergenze che hanno contribuito a questa frattura. La situazione si è sbloccata dopo mesi di discussioni interne, culminando con la decisione di interrompere il rapporto professionale. Le divergenze sono state evidenziate in diversi momenti nel corso della stagione.

Spalletti Comolli, storia di una rottura annunciata: il tappo è saltato. Tutte le crepe tra il tecnico bianconero e l’amministratore del club. Nel colloquio telefonico con John Elkann, successivo al drammatico scivolone interno contro la Fiorentina, Luciano Spalletti non si è affatto nascosto, assumendosi pubblicamente tutte le colpe del disastro. Una mossa da leader che, di fatto, ha fatto esplodere le profonde contraddizioni interne. Fino a ieri, forte del consolidato legame con l’ad di Exor, il tecnico aveva evitato lo scontro diretto con Damien Comolli, sperando di centrare la Champions League per garantire una convivenza serena. Ma ora il tappo è definitivamente saltato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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