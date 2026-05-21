Spalletti-Comolli storia di una rottura annunciata | il tappo è saltato Tutti i retroscena e le crepe

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La relazione tra l’allenatore e l’amministratore di un club di calcio si è deteriorata nel tempo, portando a una rottura definitiva. Nei giorni scorsi sono emerse tensioni che hanno portato alla separazione tra le due figure, con ricostruzioni dei retroscena e delle divergenze che hanno contribuito a questa frattura. La situazione si è sbloccata dopo mesi di discussioni interne, culminando con la decisione di interrompere il rapporto professionale. Le divergenze sono state evidenziate in diversi momenti nel corso della stagione.

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Spalletti Comolli, storia di una rottura annunciata: il tappo è saltato. Tutte le crepe tra il tecnico bianconero e l’amministratore del club. Nel colloquio telefonico con  John Elkann, successivo al drammatico scivolone interno contro la  Fiorentina,  Luciano Spalletti  non si è affatto nascosto, assumendosi pubblicamente tutte le colpe del disastro. Una mossa da leader che, di fatto, ha fatto esplodere le profonde contraddizioni interne. Fino a ieri, forte del consolidato legame con l’ad di  Exor, il tecnico aveva evitato lo scontro diretto con Damien Comolli, sperando di centrare la  Champions League  per garantire una convivenza serena. Ma ora il tappo è definitivamente saltato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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