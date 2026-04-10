Ultimissime Juve LIVE | ufficiale il rinnovo di Spalletti le parole di Comolli

Nelle ultime ore, si sono diffuse notizie riguardanti il rinnovo di Spalletti, confermato ufficialmente. Contestualmente, sono state rese note le dichiarazioni di Comolli, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La redazione di JuventusNews24 continua a seguire in tempo reale gli aggiornamenti provenienti dall'ambiente bianconero, fornendo tutte le informazioni più recenti sulla situazione attuale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 10 aprile 2026. Comolli dopo il rinnovo di Spalletti: «Siamo molto contenti della firma. I suoi valori rappresentano la nostra identità». Ore 15:30 – Comolli ha commentato il rinnovo di Spalletti esprimendo la sua soddisfazione per la firma del tecnico della Juventus. Ecco cosa ha detto Rinnovo Spalletti, è ufficiale il rinnovo fino al 2028: il tecnico ha firmato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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LUCIANO SPALLETTI'S FIRST DAY AT JUVENTUS | Welcome to Turin!

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Pagina 1 | Juve, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028: tutti i dettagli del contrattoC'è l'annuncio del club bianconero: il tecnico di Certaldo resterà alla guida della Vecchia Signora anche nella prossima stagione ... corrieredellosport.it

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