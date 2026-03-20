Paratici contro Marotta i retroscena di una rottura | erano amici e dominavano il mercato poi

Dopo l'addio alla Juventus, il rapporto tra Paratici e Marotta si è spezzato. I due erano stati amici e avevano dominato il mercato, ma ora i loro rapporti sono tesi. Il presidente nerazzurro ha ammesso di mantenere buoni rapporti con tutti tranne che con Paratici, lasciando intendere una rottura evidente tra i due dirigenti.

Esiste un tempo, neppure di durata breve, in cui Beppe Marotta e Fabio Paratici sono collaboratori, amici, legati da un rapporto quasi di famiglia dentro un contesto professionale che ha viaggiato a gonfie vele per moltissime stagioni. Uno di quegli splendidi "c'era una volta" per cui bisogna fare un balzo all'indietro di più di 20 anni, quando a Genova le strade di Marotta e Paratici cominciarono ad intrecciarsi per precisa volontà dell'attuale presidente dell'Inter. Anno 2004. Paratici ha appena concluso una carriera da calciatore di livello bassino e si accomoda subito dietro una scrivania. Non molto comodo, in realtà, perché viene nominato responsabile scouting della Sampdoria e comincia a fare ciò che poi si rivelerà il suo core business assoluto, ovvero visionare talenti e proporli alla società per cui lavora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paratici contro Marotta, i retroscena di una rottura: erano amici e dominavano il mercato, poi... Articoli correlati Inter Juve, follia nel tunnel: Spalletti contro Marotta e la furia di Comolli contro l’arbitro. Il retroscenaSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Mercato Inter, salta l’affare Mlacic? Il retroscena sulla rottura con l’Hajduk SpalatoSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...