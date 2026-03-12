Ancona capitale della filosofia | torna il festival del Pensiero Plurale dedicato a Felicità e Benessere

Ancona ospiterà nuovamente il festival del Pensiero Plurale, dedicato quest’anno al tema

Presentata la 29ª edizione del festival filosofico più longevo d'Italia: da marzo a giugno incontri con grandi pensatori, cinema e percorsi formativi tra l'Università e i luoghi della cultura dorica. ANCONA – Cosa significa vivere bene oggi? In un’epoca segnata da incertezze globali e trasformazioni radicali, la città dorica si interroga sulle radici profonde dell'esistenza. È stata presentata oggi in Comune la 29ª edizione del festival del Pensiero Plurale, la rassegna filosofica più longeva d'Italia che, da marzo a giugno 2026, animerà i luoghi simbolo della città con un programma ricchissimo di incontri, cinema, libri e arte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

