Elon Musk ha annunciato che SpaceX procederà con una quotazione pubblica, con un inizio del roadshow previsto per l’8 giugno 2026. L’azienda mira a raggiungere una valutazione tra 1,75 e 2 trilioni di dollari, segnando una delle operazioni di IPO più grandi nella storia del settore aerospaziale. Questa mossa apre le porte a investitori più piccoli e amplia le possibilità di partecipazione nel settore spaziale.

Elon Musk lancia SpaceX sui mercati pubblici con un’operazione di quotazione senza precedenti, fissando l’inizio del roadshow per l’8 giugno 2026 e puntando a una valutazione tra 1,75 e 2 trilioni di dollari. L’annuncio è arrivato dopo un incontro virtuale tenutosi lunedì sera, durante il quale il management della società di Hawthorne ha illustrato ai propri consulenti finanziari i dettagli del Project Apex. Questa strategia non mira solo a raccogliere i 75 miliardi di dollari previsti, ma intende trasformare radicalmente l’accesso agli investimenti azionari. Il piano operativo prevede un’accelerazione già a metà maggio con una fase di pre-marketing, che porterà poi a una serie di presentazioni strategiche organizzate nelle piazze finanziarie di Tokyo, Londra e New York. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SpaceX punta a 2 trilioni: l’IPO di Musk apre le porte ai piccoli

Musk impone Grok alle banche: l’IPO di SpaceX ridefinisce la finanzaÈ venerdì 3 aprile 2026 e i corridoi di Wall Street si sono riempiti di un silenzio carico di tensione.

SpaceX verso la quotazione in Borsa: Elon Musk deposita i documenti per l’Ipo in forma riservataSecondo Bloomberg, SpaceX, la società spaziale di Elon Musk ha presentato alla SEC una richiesta riservata.

SpaceX Readies Record $1.5 Trillion IPO | Elon Musk Targets Largest Listing in History

Temi più discussi: SpaceX punta a una valutazione superiore a 2 trilioni di dollari in vista di una potenziale IPO record; SpaceX verso l’ipo: si punta a una valutazione di 1750 miliardi; SpaceX verso l’IPO: Musk accelera la corsa al trilione; SpaceX punta a una valutazione IPO superiore ai 2.000 miliardi di dollari.

SpaceX punta a una valutazione superiore a 2 trilioni di dollari in vista di una potenziale IPO recordInvesting.com -- SpaceX ha alzato l’obiettivo di valutazione per la sua offerta pubblica iniziale oltre i 2 trilioni di dollari, secondo un rapporto di giovedì di Bloomberg che cita persone a conoscen ... it.investing.com

SpaceX verso l’ipo: si punta a una valutazione di 1750 miliardiSecondo indiscrezioni statunitensi, la società di Elon Musk ha compiuto un passo fondamentale verso la quotazione in borsa. corrierecomunicazioni.it

SpaceX punta alla valutazione record per il debutto a Wall Street: l'ultima cifra è davvero pazzesca - facebook.com facebook

SpaceX verso l’IPO dei record: Musk punta a una raccolta fino a 75 miliardi • SpaceX prepara una quotazione che potrebbe riscrivere la storia di Wall Street. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, la società aerospaziale di Elon Musk starebbe val… x.com