SpaceX punta a 2 trilioni | l’IPO di Musk apre le porte ai piccoli

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elon Musk ha annunciato che SpaceX procederà con una quotazione pubblica, con un inizio del roadshow previsto per l’8 giugno 2026. L’azienda mira a raggiungere una valutazione tra 1,75 e 2 trilioni di dollari, segnando una delle operazioni di IPO più grandi nella storia del settore aerospaziale. Questa mossa apre le porte a investitori più piccoli e amplia le possibilità di partecipazione nel settore spaziale.

Elon Musk lancia SpaceX sui mercati pubblici con un’operazione di quotazione senza precedenti, fissando l’inizio del roadshow per l’8 giugno 2026 e puntando a una valutazione tra 1,75 e 2 trilioni di dollari. L’annuncio è arrivato dopo un incontro virtuale tenutosi lunedì sera, durante il quale il management della società di Hawthorne ha illustrato ai propri consulenti finanziari i dettagli del Project Apex. Questa strategia non mira solo a raccogliere i 75 miliardi di dollari previsti, ma intende trasformare radicalmente l’accesso agli investimenti azionari. Il piano operativo prevede un’accelerazione già a metà maggio con una fase di pre-marketing, che porterà poi a una serie di presentazioni strategiche organizzate nelle piazze finanziarie di Tokyo, Londra e New York. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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