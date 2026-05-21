Spaccio rapina estorsione e oltraggio a pubblico ufficiale | quattro arresti e una denuncia

Quattro persone sono state arrestate e una denunciata in stato di libertà a causa di accuse legate a traffico di sostanze stupefacenti, rapina, estorsione e oltraggio a pubblico ufficiale. L’operazione si è svolta nel territorio di Francavilla Fontana, con i dettagli delle indagini che hanno portato alle misure restrittive. Le autorità hanno sequestrato sostanze illecite e materiale utilizzato per le attività illecite, mentre proseguono le verifiche sui soggetti coinvolti. Nessuna ulteriore informazione sui nomi o sui dettagli delle operazioni è stata resa nota.

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