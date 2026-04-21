Condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale | in carcere

Nella mattinata del 19 aprile, i carabinieri della Stazione di San Romano hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino straniero di 31 anni. La condanna riguarda reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo la notifica, l’uomo è stato accompagnato in carcere. La notizia si aggiunge alle recenti operazioni di polizia svolte sul territorio.

Nella mattinata dello scorso 19 aprile, i carabinieri della Stazione di San Romano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino straniero di 31 anni.Il provvedimento, emesso in data 17 aprile 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Condannato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza finisce in carcereNel tardo pomeriggio dello scorso 17 febbraio i Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno arrestato un uomo di 31 anni, in esecuzione... Trentola Ducenta, lite in casa: 33enne denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficialeL’intervento è scaturito da una richiesta del vicinato che aveva segnalato, attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo “112”, una violenta lite... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La condanna ad Ahmad Salem e il terrorismo della parola; Ahmad Salem, una condanna a 4 anni per terrorismo di parola; Dal Libano al processo in Molise: il caso del palestinese Salem, condannato per terrorismo; Rapina e resistenza a Cervia: 46enne torna in carcere dopo la revoca dell’affidamento. Arrestato a San Vincenzo: 35enne condannato per evasione e spaccioI Carabinieri di San Vincenzo arrestano un 35enne condannato per evasione, resistenza, ricettazione e spaccio. Trasferito in carcere per espiare la pena residua. lamilano.it Deve scontare tre anni per rapina e lesioni, arrestato 37enne alle CascineRintracciato alle Cascine, è stato condannato per rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: dovrà scontare oltre tre anni ... gonews.it Bene il ministro degli Esteri israeliano Saar che ha condannato con grande fermezza, annunciando provvedimenti disciplinari, il grave atto compiuto da un soldato dell’Idf che distrugge a martellate una statua di Gesù in un villaggio cristiano nel Sud del Liban facebook Bene il ministro degli Esteri israeliano Saar che ha condannato con grande fermezza, annunciando provvedimenti disciplinari, il grave atto compiuto da un soldato dell’Idf che distrugge a martellate una statua di Gesù in un villaggio cristiano nel Sud del Liban x.com