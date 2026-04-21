Condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale | in carcere

Da pisatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 19 aprile, i carabinieri della Stazione di San Romano hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino straniero di 31 anni. La condanna riguarda reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo la notifica, l’uomo è stato accompagnato in carcere. La notizia si aggiunge alle recenti operazioni di polizia svolte sul territorio.

Nella mattinata dello scorso 19 aprile, i carabinieri della Stazione di San Romano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino straniero di 31 anni.Il provvedimento, emesso in data 17 aprile 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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