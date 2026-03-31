La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato quattro persone, tre uomini e una donna, in relazione a un’indagine su una presunta setta. Gli individui sono accusati di aver compiuto reati che includono truffa, estorsione e violenza sessuale. L’operazione è stata condotta con il supporto del Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della Polizia. Le indagini sono ancora in corso e riguardano un’associazione a delinquere.

La Polizia di Stato di Perugia, insieme al Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della P.S., ha eseguito il fermo di quattro persone – tre uomini e una donna – indiziate per associazione a delinquere finalizzata a truffa, estorsione e violenza sessuale, nell’ambito di una presunta “setta”. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono partite da una segnalazione di un padre preoccupato per il figlio, coinvolto in corsi di alchimia tenuti da un misterioso “maestro” e trasferitosi in strutture del gruppo, interrompendo ogni contatto con famiglia e amici. Gli investigatori hanno ricostruito l’organizzazione interna della setta, con ruoli ben definiti – “Maestro”, “Maestra”, “Sciamano” e “Guaritore” – responsabili di reclutamento, riti, pratiche curative e gestione finanziaria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Quattro arresti in Umbria: accusati di truffa, estorsione e violenza sessuale in una presunta “setta”

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