Spaccio di droga sintetica in un B&b nel Milanese | tre arresti dopo il blitz della polizia

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state arrestate questa mattina durante un'operazione della polizia in un bed and breakfast nel milanese. Gli agenti hanno scoperto che l'appartamento, ufficialmente adibito a struttura ricettiva, funzionava come punto di spaccio di droga sintetica. L'intervento è scaturito da alcuni sospetti circa l'attività svolta all’interno della struttura, che ha portato alla perquisizione e al fermo dei tre individui coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali collegamenti e reti di distribuzione.

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Il sospetto che quell'appartamento a Nerviano (Milano), formalmente adibito a struttura ricettiva B&b, fosse in realtà una centrale dello spaccio di sostanze stupefacenti si è rivelato fondato. Nella mattinata di mercoledì, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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