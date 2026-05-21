Spaccio di droga sintetica in un B&b nel Milanese | tre arresti dopo il blitz della polizia
Tre persone sono state arrestate questa mattina durante un'operazione della polizia in un bed and breakfast nel milanese. Gli agenti hanno scoperto che l'appartamento, ufficialmente adibito a struttura ricettiva, funzionava come punto di spaccio di droga sintetica. L'intervento è scaturito da alcuni sospetti circa l'attività svolta all’interno della struttura, che ha portato alla perquisizione e al fermo dei tre individui coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali collegamenti e reti di distribuzione.
Il sospetto che quell'appartamento a Nerviano (Milano), formalmente adibito a struttura ricettiva B&b, fosse in realtà una centrale dello spaccio di sostanze stupefacenti si è rivelato fondato. Nella mattinata di mercoledì, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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