Spaccio di droga sintetica in un B&b nel Milanese | tre arresti dopo il blitz della polizia

Tre persone sono state arrestate questa mattina durante un'operazione della polizia in un bed and breakfast nel milanese. Gli agenti hanno scoperto che l'appartamento, ufficialmente adibito a struttura ricettiva, funzionava come punto di spaccio di droga sintetica. L'intervento è scaturito da alcuni sospetti circa l'attività svolta all’interno della struttura, che ha portato alla perquisizione e al fermo dei tre individui coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali collegamenti e reti di distribuzione.

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