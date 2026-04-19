Oltre 4 chili di droga sintetica e non e soldi ovunque | blitz nell' appartamento centrale dello spaccio

Durante un controllo stradale, i carabinieri di Desenzano del Garda hanno scoperto un appartamento nel centro della città che fungeva da deposito di droga. All’interno, sono stati trovati oltre quattro chili di sostanze stupefacenti di diversa natura e denaro in contanti. L’intervento ha portato all’arresto di due giovani italiani, di 33 e 24 anni, ritenuti coinvolti in un’attività di spaccio.

Un controllo in strada, poi la scoperta di un vero e proprio magazzino della droga. È così che i carabinieri di Desenzano del Garda hanno smantellato un importante canale di spaccio nel basso Garda, arrestando due giovani italiani, di 33 e 24 anni.Tutto parte da un controllo sul più grande dei.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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