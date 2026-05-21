Spacca una bottiglia e la punta al collo di un 19enne per rapinarlo | 13enne trovato poco dopo al ristorante con pc telefono e carte rubate

Un 13enne è stato fermato poco dopo aver commesso un furto in un ristorante. Secondo quanto ricostruito, aveva spaccato una bottiglia e l’aveva puntata al collo di un giovane di 19 anni per ottenere il suo telefono, il computer e le carte di credito. L’episodio ha portato all’arresto del minorenne, che è stato trovato in possesso di quanto rubato. La scena si è svolta in un’area frequentata da numerosi avventori e clienti.

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