Una donna insegnante è stata accoltellata da uno studente di 13 anni durante l’orario scolastico in provincia di Bergamo. L’aggressione è avvenuta con fendenti al collo, e la vittima è stata salvata grazie a una trasfusione di sangue effettuata sull’elisoccorso. L’adolescente, che portava nello zaino una scacciacani e indossava una maglietta con la scritta “vendetta” e pantaloni militari, aveva anche studiato l’abbigliamento.

Trescore Balneario (Bergamo), 26 marzo 2026 – Ha “studiato” anche l’abbigliamento, indossando una maglietta dalla scritta inquietante, “vendetta”, pantaloni militari e una scacciacani nello zaino. E un coltello. Pronto ad agire. Trescore Balneario, studente accoltella un'insegnante: è grave Coltello e ordigni. Al collo il t elefonino per girare il video, una diretta Telegram. Su Tik Tok ci sarebbero invece video in cui mostra come assemblare ordigni. Cosi si spiegherebbe come mai più tardi, dopo i fatti, gli artificieri dei carabinieri abbiano perquisito la casa in cui il tredicenne che ha accoltellato la professoressa vive con la mamma, a Trescore Balneario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La professoressa accoltellata dallo studente 13enne: fendenti al collo, salvata da una trasfusione di sangue sull’elisoccorso

Articoli correlati

Leggi anche: Scuole medie di Trescore, insegnante accoltellata da 13enne. Bertolaso: «Salvata da una trasfusione in elicottero» - Foto e video

Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: “Salvata da trasfusione in elicottero”(Adnkronos) – "E' stata ferita al collo" Chiara Mocchi, l'isegnante accoltellata oggi da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Altri aggiornamenti su professoressa accoltellata

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; 13enne accoltella la professoressa di francese in diretta social. La donna è in gravi condizioni; Tredicenne accoltella la prof a scuola e si filma.

Prof accoltellata dallo studente, parlano gli alunni di Trescore: Se cercassero le armi, le troverebberoA Trescore Balneario gli studenti raccontano la verità dopo l'agguato alla professoressa di francese: Girano coltelli ... ilfattoquotidiano.it

Prof accoltellata a Bergamo, la reazione delle mamme fuori scuola: Speriamo stia bene. Il videoCos'hanno detto le mamme fuori dalla scuola di Trescore Balneario dove è stata accoltellata una professoressa da uno studente ... tg.la7.it

È CHIARA MOCCHI, LA PROF ACCOLTELLATA DA UNO STUDENTE 13ENNE Si chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese di 57 anni, che è stata accoltellata da uno studente di 13 anni nella scuola "Leonardo da Vinci" che si trova in vi - facebook.com facebook

Una professoressa è stata accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. E' successo attorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo all'istituto Leonardo Da Vinci, complesso che ospita scuole elementari e medie. D x.com