Salento uomo abbandonato in ospedale con un colpo di pistola al collo muore poco dopo
Un uomo è stato trovato in condizioni gravi in un ospedale del Salento dopo aver subito un colpo di pistola al collo. Pochi istanti dopo il ricovero, è deceduto. La vicenda si svolge a Copertino, dove le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. Attualmente, si tratta di un omicidio, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della sua vita.
Giallo a Copertino per la morte di un uomo ancora avvolta nel mistero. Per gli inquirenti si tratta di omicidio. La vittima è Stefano Tomeo, 50enne del posto. L'uomo è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, giunto in condizioni disperate per una profonda ferita da arma da fuoco al collo. A nulla sono valsi i disperati tentativi del personale sanitario di salvargli la vita: il gravissimo quadro clinico ne ha determinato il decesso nel giro di pochissimi minuti. Secondo i primi e frammentari riscontri investigativi, Toneo sarebbe stato accompagnato in auto e scaricato nei pressi dell'ingresso del "San Giuseppe" da un altro individuo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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