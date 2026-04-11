Salento uomo abbandonato in ospedale con un colpo di pistola al collo muore poco dopo

Un uomo è stato trovato in condizioni gravi in un ospedale del Salento dopo aver subito un colpo di pistola al collo. Pochi istanti dopo il ricovero, è deceduto. La vicenda si svolge a Copertino, dove le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. Attualmente, si tratta di un omicidio, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della sua vita.

Giallo a Copertino per la morte di un uomo ancora avvolta nel mistero. Per gli inquirenti si tratta di omicidio. La vittima è Stefano Tomeo, 50enne del posto. L'uomo è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, giunto in condizioni disperate per una profonda ferita da arma da fuoco al collo. A nulla sono valsi i disperati tentativi del personale sanitario di salvargli la vita: il gravissimo quadro clinico ne ha determinato il decesso nel giro di pochissimi minuti. Secondo i primi e frammentari riscontri investigativi, Toneo sarebbe stato accompagnato in auto e scaricato nei pressi dell'ingresso del "San Giuseppe" da un altro individuo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, uomo abbandonato in ospedale con un colpo di pistola al collo, muore poco dopo Un uomo in fuga dopo tentato furto muore per un colpo di pistolaUn ladro in fuga nei campi di Policiano è morto dopo un tentato furto in abitazione. Donna va in ospedale a Ferrara per un dolore al ginocchio ma poco dopo muore: aperta un’inchiestaLa Procura di Ferrara ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per fare luce sulla morte di una donna nigeriana di 39 anni, deceduta all’ospedale...