Spacca una bottiglia e la punta al collo di un 19enne per rapinarlo | 13enne trovato al ristorante con pc e carte rubate

Un episodio di rapina si è verificato in una zona frequentata da giovani, dove un 19enne è stato minacciato con una bottiglia rotta, con la quale gli è stata puntata al collo per farsi consegnare il telefono, il computer portatile e le carte di credito. Nel frattempo, un ragazzo di 13 anni è stato rintracciato in un ristorante mentre possedeva un pc e delle carte di credito che erano state sottratte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui