Guida senza patente con un’auto già sequestrata | fermato

Un uomo è stato fermato mentre guidava senza patente su un’auto già sottoposta a sequestro amministrativo. La vettura era stata sequestrata in precedenza e il conducente aveva ricevuto più sanzioni in passato. La polizia ha fermato il veicolo e ha proceduto con i controlli. L’uomo è stato fermato sul luogo del controllo e portato in commissariato.

Guidava senza patente, e l'auto era già stata sottoposta a sequestro amministrativo. Il conducente, inoltre, era già stato più volte sanzionato in passato. Questo hanno scoperto nel pomeriggio di martedì gli agenti della polizia locale di Bollate, come a nord di Milano, durante un servizio di.