Un sottopasso è stato dedicato a due figure di rilievo, ma i residenti e gli utenti segnalano che ancora non si è intervenuti per migliorare la sicurezza. Nonostante l’inaugurazione e alcune decorazioni, si osservano criticità legate alla stabilità e alla prevenzione di eventuali incidenti. Si preferirebbe un intervento strutturale più efficace, ma le parole spese finora sono state giudicate troppo enfatiche rispetto ai reali interventi eseguiti. La questione della sicurezza rimane centrale per chi frequenta quotidianamente il passaggio.

"Più che i graffiti, avremmo preferito un intervento strutturale sul sottopasso sud per metterlo in sicurezza, ma invece ecco i soliti toni trionfalistici". Non è stato ancora inaugurato, ma già è scoppiata la polemica di Fratelli d’Italia sul sottopasso di via De Gasperi, a sud di Porto Recanati. L’amministrazione comunale ha organizzato per domenica il taglio del nastro dopo i lavori di recupero svolti nel sottopasso, dove l’artista maceratese Morden Gore ha realizzato dei murales sul tema della violenza sulle donne. "Il sottopasso sarà intitolato ad Alda Merini, figura simbolo della poesia italiana – ha annunciato il sindaco Andrea Michelini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sottopasso dedicato a Merini e Amini: "Ma manca ancora la sicurezza"

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